Linköping: Brand i lastbil

En lastbil började straxt efter sex att brinna på E4 i höjd med trafikplats Mörtlösa utanför Linköping. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart men det uppstod en del trafikproblem i samband med händelsen som inträffade i södergående körfält. Uppdatering: Polisen uppger att det ska vara ett lastbilssläp som brinner kraftigt på platsen.

