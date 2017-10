Härjedalen: Polispådrag vid jaktbrott

Samtal kom på förmiddagen in till polisen om att vittnen sett en personer kliva ut ur en bil och skjuta mot en tjäder i närheten av Ränningsvallen. En polispatrull samt polishelikoptern beordras till platsen och identifierar misstänka gärningsmän. Patrullerna har upprättat en anmälan gällande grovt jaktbrott och tagit föremål som kan vara av vikt för utredningen i beslag.

