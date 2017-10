Västernorrland: Utbildning i polisbilskörning.

Under kvällen kommer polisen i region Nord att bedriva utbildning i polisbilskörning i Västernorrland och Hälsingland. Ett flertal polisbilar (både med och utan blåljus) kommer köra sträckan Sundsvall till Ånge längs med E14, sedan riksväg 83 mot Delsbo, vidare mot Gnarp och sedan E4 upp till Sundsvall. Övningen kommer avslutas senast 23:00 skriver polisen på sin sida.

