Ljungby: Bil voltade

En personbil voltade vid 17-tiden på E4, norrgående körbana, i höjd med Hamneda i Ljungby kommun. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård larmades till platsen. Det är i nuläget okänt hur många personer som satt i bilen vid olyckstillfället samt om någon har skadats uppger polisen.

