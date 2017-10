Västerås: Person skjuten

En person uppges ha blivit skjuten i Västerås. Polisen är mycket förtegen om händelsen men bekräftar att en person är skottskadad. Flera polispatruller samt ambulans är just nu på plats. Enligt uppgifter söker man efter flera gärningsmän. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på den skottskadade personen.

