Västerås: Flera gärningsmän söks

Uppdatering: Polisen uppger att flera misstänkta gärningsmän flydde från platsen i samband med skottlossningen i Västerås tidigare och just nu pågår en stor sökinsats med bland annat hundförare. Brottsplatsen är avspärrad för en teknisk undersökning. Den skjutne mannen är förd till sjukhus med oklara skador. Även en polishelikopter har nyligen anlänt till området och deltar i sökandet efter gärningsmännen. Personal är på väg ut till platsen för att kunna genomföra dörrknackning och förhör med personer som sett eller hört något i anslutning till händelsen.

