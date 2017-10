Västerås: Man i 60-årsåldern sköts utanför gym

UPPDATERING 21.55: Den skjutne mannens är i 60-års åldern och hans skador bedöms som stabila. Platsen utanför ett gym är fortfarande avspärrad i väntan på teknisk undersökning uppger polisen.

