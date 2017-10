Gotland: En förd till sjukhus

Uppdatering: En person är förd med ambulanshelikopter till sjukhus i samband med olyckan i en mast tidigare. Personen som förts till sjukhus ska ha utfört något form av arbete i en mast och i samband med detta fallit. Personen ska ha fångats upp av en säkerhetslina, men ändå fått någon form av skador. Ytterligare en person ska vid stunden ha utfört arbete i masten.Denne ska endast ha fått skrapsår men uppges vara chockad av det som hänt uppger polisen.

