Södsertälje: Rån mot Guldsmedsbutik

En juvelerarbutik på Nygatan i Södertälje har rånats av flertalet beväpnade och maskerade gärningspersoner. Gärningspersonerna ska initialt ha lämnat i en bil som sedan ska ha krockats, varpå gärningsmännen ska ha lämnat platsen springandes. Det är i nuläget oklart om gärningsmännen fick med sig något. En insats där man jagar gärningsmännen pågår. Bland annat helikopter och hundpatrull deltar i insatsen.

Both comments and pings are currently closed.