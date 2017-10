Stenungsund: Rökutveckling från fönster

Räddningstjänsten har larmats på en undersökning sedan man fått in uppgifter att det ska rya från ett fönster till ett radhus på Timotejvägen i Stenungsund.

När räddningstjänsten kom till adressen öppnade den som bodde i radhuset och förklarade att en lampa brunnit. Radhuset var rökfyllt, men ingen uppges ha fått några synliga skador. Ambulans på plats och ser över mannen i radhuset som kan ha andats in rök.

