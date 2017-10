Umeå: Försvunnen man

En man har anmälts som försvunnen från ett Mariebergs äldreboende i Umeå. Mannen, som är i 70-års åldern, gick ut vid 12:30-tiden men har inte kommit tillbaka. Personalen har sökt efter mannen utan att hitta honom. Två polispatruller är beordrade till platsen för att starta upp eftersöket. Vi börjar med informationsinhämtning (tidigare adresser, vart brukar han gå osv), närsök i lokalerna och närliggande byggnader och så kallad ledstångssök(vägar ut från äldreboendet). Mannen är ca 165 cm lång och har smal kroppsbyggnad. Han var vid försvinnandet troligen klädd i mörkblå jacka, blå jeans och en mörk keps. Vi behöver hjälp med iakttagelser – har du sett någon som skulle kunna vara den försvunne mannen ring polisen på tfn 11414. Har du mannen inom synhåll – håll kontakt med honom och ring polisen akut via 112.

