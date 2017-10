Örnsköldsvik: Svampplockare försvunnen

En anmälaren har tappat bort sin kompis, en man i 65-års åldern under bärplockning ikväll vid Hålviken, Bjästa . Anmälaren har kommit till bilen men kompisen är inte där. De var över en timme sedan de sågs och nu är det mörkt och svårt att hitta den stig som de skulle använda för att hitta tillbaka. Anmälaren har signalerat med biltutan och lyst med billyset utan resultat. Den försvunne mannen har inte sin mobiltelefon med sig. Polismyndigheten har genom vakthavande befälbeslutat att inleda räddningstjänst med stöd av lag om skydd mot olyckor (LSO). Polisen har inlett eftersöket och har också kallat in extra resurser. Det är ihållande regn och 6-7 grader på platsen. Insatsen trappas upp och vi undersöker möjligheterna att få hjälp av helikopter och militär. Sjö- och flygräddningens (JRCC) helikopter med stationering i Umeå rustar och kommer att ansluta till sökinsatsen.

