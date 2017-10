Örnsköldvik: Försvunnen svampplockare anträffad

Den man som varit försvunen under svampplockning utanför Örnsköldsvik på fredagskvällen hittades av helikopter strax efter midnatt och vinschades upp i en helikopter och fördes till sjukhus. Vilka skador han har ådragit sig är i skrivande stund oklart.

