Uppsala: Lastbilssläp började brinna

Ett lastbilssläp började i natt att brinna under färd på E4 utanför Björklinge. Polis och räddningstjänst beodrades till platsen. Räddningstjänsten fick släcka och kyla ner släpet, innan det kunde bärgas bort från platsen uppger polisen.

