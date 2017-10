Umeå: Singelolycka på E4

En singelolycka har inträffat straxt efter åtta på lördagsmorgonen på E4 norr om Sävar. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det är inte känt hur många som färdats i fordonet eller om någon har kommit till skada. Man kan dock räkna med något begränsad framkomlighet i södergående körfält där olyckan inträffat.

