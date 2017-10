Norrköping: Grov misshandel

Polisen fick strax före kl. 13.00 ett larm om att minst en person blivit grovt misshandlad på Stockholmsvägen i Norrköping. En person har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen har spärrat av platsen och utredningsåtgärder pågår.

