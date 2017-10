Surahammar: Misstanke om grövre brott

Polisen har spärrat av ett bostadshus i Surahammar. Tekniker har varit på plats och genomfört en brottsplatsundersökning. En förundersökning har precis inletts och det är i nuläget för tidigt att uttala sig om vad för typ av brott det handlar om uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.