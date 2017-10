Halmstad: Trafikolycka på riksväg 25

En trafikolycka har inträffat på riksväg 25 straxt utanför Halmstad. Enligt uppgifter ska en personbil blivit påkörd av ett bakomvarande fordon. Fem personer uppges vara inblandade och samtliga ska enligt de första uppgifterna kunnat ta sig ur själva. Utryckningsfordon har precis kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.