Malmö: Brand i Tygelsjö

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till Råvägen i Tygelsjö där det ska börjat brinna i någon form av ladugårdsbyggnad som även ska innehålla en bostad. Enligt uppgifter ska det brunnit kraftigt i byggnaden när räddningsenheterna kom på plats. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada vid händelsen.

