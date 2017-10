Sunne: Saknad på fyrhjuling anträffad fastklämd

Uppdatering: Vid 02.35 i natt så ska enligt uppgifter fyrhjulingen ha anträffats nära Västerrottna och personen ska ha varit fastklämd under fyrhjulingen. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på den drabbade. Uppdatering: 04:15 Polisen uppger att mannen ska ha anträffats avliden fastklämd under sin fyrhjuling. Mannen anträffades i terrängen bredvid en väg i området Sågbacken, som tillhör det grönområde strax väster om Gräsmark .

