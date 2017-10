Stockholm: Rökutveckling i lägenhet

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till ett flerfamiljshus på Järrnvägsgatan i Sundbyberg där det ska ha varit rökutveckling i en lägenhet. Vad som orsakat röken eller om någon skadats är i skrivande stund oklart.

