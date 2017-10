Töreboda: Trafikolycka vid Källebacken

På Länsväg 3027 i höjd med Källebacken utanför Töreboda är två personbilar inblandade i en olycka. Ambulans och räddningstjänst är på väg och det är ännu oklart hur det gått för de inblandade uppger polisen.

