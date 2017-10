Vara: Allvarlig olycka på rallytävling

En allvarlig olycka har inträffat under en rallytävling nära Botberga utanför Bitterna. En ambulans har nyligen kommit på plats och man har begärt förstärkning av ytterligare en ambulans samt även räddningsfordon då minst en person ska vara fastklämd.

