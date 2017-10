Västerås: Man knivhuggen i bröstet

Polis och Ambulans kallades vid 16.30-tiden till Skultuna med anledning av att en man skulle ha blivit knivhuggen i bröstet. På platsen anträffades en skadad man född -.67, och denne transporterades med ambulans till Västerås Sjukhus, Oklart hur allvarligt skadad mannen är. På platsen fanns även den misstänkte kvar. Hon är en kvinna född -62. Kvinnan gripen misstänkt för grov misshandel.

