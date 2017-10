Orsa: Singelolycka utanför Skattungbyn

En personbil har kört av vägen och voltat på länsväg 296 mellan Skattungbyn och Kallmora. Enligt de första uppgifterna ska föraren ha kunnat ta sig ur fordonet själv. Räddningsenheter är på väg till platsen.

Both comments and pings are currently closed.