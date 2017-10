Kista: Budbilschaufför utsatt för rånförsök

Polisen kallades i natt till Norra Köpenhamnsgatan, Kista där en budbilschaufför utsatt för ett rånförsök. Det visade sig att fyra förövare beväpnade med ett pistolliknande föremål angripit och hotat en budbilsförare men denne hade inte lämnat ifrån sig fordonet och förövarna avbröt. Föraren hade ett blödande sår i huvudet efter att ha fått ett slag av det pistolliknade föremålet men behövde ej söka läkarvård akut. Polispatruller spanade i området efter förövarna utan att någon anträffades. Förundersökning avseende försök till grovt rån inledd.

