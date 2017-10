Nordmaling: Buss kolliderade med Kronhjort

En buss kolliderade på morgonen med en kronhjort nära Järnäs utanför Nordmaling. Inga personskador ska ha rapporterats uppger policn och det är oklart hur det gick för djuret som lämnade platsen. Polisen tar kontakt med en eftersöksjägare som får åka ut och kontrollera djuret.

Both comments and pings are currently closed.