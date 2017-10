Norrköping: Lastbilschaufför blåste positivt

Polisen fick samtal på morgonen om att en lastbilschaufför hade blåst positivt vid ett företag i ett industriområde utanför Norrköping. Mannen, som är i 60-årsåldern, blåste positivt även i polisens sållningsinstrument och togs med för ytterligare provtagning. Han är nu misstänkt för rattfylleri.

