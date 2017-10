Malmö: Man misshandlad på Gånglåtsvägen

En uppringare kontaktade ikväll polisen och berättade att en man blivit misshandlad av flera andra män på Gånglåtsvägen i Malmö. Gärningsmännen ska sedan ha lämnat platsen i bil. Polis skickas till platsen för att förhöra eventuella vittnen. Målsägaren, en 40-årig man, fördes med ambulans till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.