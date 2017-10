Malmö: Brand i personbil

Polis och räddningstjänst larmades i natt till Järnyxegatan i Malmö med anledning av en bilbrand. På plats framkommer uppgift om att branden föranletts av någon form av explosion i eller utanför bilen. En man som befann sig nära fordonet har fått skador och förts till sjukhus med ambulans. Bombskyddet kallades till platsen för kontroll och inleder arbetet strax innan 03:30.

