Norrköping: Inbrott i bensinmack

Larm utlöstes i natt i en bensinmack i Östra Husby. Målsäganden konstaterar inbrott där cigaretter och snus blivit tillgripet. Från platsen ses ett fordon lämna platsen som sätts i samband med brottet. En polispatrull får kontakt med fordonet som försöker avvika. Föraren överger fordonet i Skarphagsområdet i Norrköping men två andra personer kan gripas på platsen. En hundpatrull hittar efter spårning också den person som tros varit föraren av fordonet denne också gripen. Samtliga gripna är män, f. -90, – 94, – 95 skriver polisen på sin sida.

