Halmstad: Bilar i brand i Oskarström

På Odengatan i Oskarström blev i natt två parkerade bilar helt utbrända och ytterligare en skadas i samband med branden. Vad som orsakat branden är i skrivande stund oklart. Platsen avspärrad för att en teknisk undersökning ska kunna genomföras och en anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad.

