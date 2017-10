Nyköping: Lastbilar i krock

Två lastbilar kolliderade på E4 norr om Sillekrog vid 07.20-tiden. Enligt uppgifter ska de inblandade ha chockats men för övrigt klarat sig utan skador. Olyckan ska ha inträffat i norrgående riktning och det kan vara risk för begränsad framkomlighet under morgonen.

