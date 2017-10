Skellefteå: Trafikolycka på Kanalgatan

En moped och en personbil har kolliderat på Kanalgatan i höjd med Balderskolan i Skellefteå. Ambulans och räddningstjänst har precis kommit på plats och det finns inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

Both comments and pings are currently closed.