Stockholm: Tre skadade då bussdäck exploderade

Tre personer har fått skador efter att ett däck på en buss i Rinkeby exploderat. Ambulans kallades till platsen efter att tre personer skadats då ett av de bakre däcken på en stillastående buss exploderat. En av personerna ska ha ont i sitt ben, i övrigt är skadeläget oklart. I nuläget föreligger ingen brottsmisstanke uppger polisen.

