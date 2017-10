Skellefteå: Älgolycka

En älgolycka inträffade ikväll utanför Skellefteå. Polisen uppger att olyckan inträffade cirka 400 meter innan avfarten till Burvik på vägen från Bureå. Det finns inga rapporter om personskador, men framrutan på bilen gick sönder.

