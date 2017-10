Södertälje: Person skjuten

En person fick i natt föras till sjukhus efter att ha blivit skjuten nära centralstation i Södertälje. Enligt polisen ska den skottskadade inte blivit allvarligt skadad. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning. Det finns inga uppgifter om någon person har gripits för händelsen.

