Motala: Inbrott på Elgiganten

El-giganten på Moränvägen i Motala utsattes för ett inbrott i natt. Okända gärningsmän har berett sig tillträde via en lagerddörr/port genom att köra in med ett fordon i dörren. uppger polisen. Det är ännu oklart vad som tillgripits. Ingen ska ha frihetsberövats i ärendet.

