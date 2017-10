Malmö: Brott mot vapenlagen

Kl 06.22 observerade en polispatrull, under patrullering, en man som springer på Östra kyrkogården, Polispatrullen uppfattar den som om mannen försöker undkomma polisen. Polispatrullen bestämmer sig för att kontrollera mannen. I samband med kontrollen anträffas ett skjutvapen. Omständigheter angående anträffandet av vapnet ledde till att ett område på östra kyrkogården spärrades av. Mannen drygt 30 år, grips kl 06.34 misstänkt för grovt brott mot vapenlagen. Ett flertal resurser, bla ingripandeenheten med hundpatrull och tekniker har arbetat på platsen. Husrannsakan har genomförts.

Both comments and pings are currently closed.