Jönköping: Buss körde av vägen

SOS beordrade räddningstjänst, ambulans och polis till länsväg 993 strax norr om Ölmstad på eftermiddagen där det inträffat en trafikolycka. En buss i linjetrafik ska ha kört av vägen. Det är ännu inte känt hur många personer som är drabbade, eller vad som orsakat olyckan.

Ingen person uppges vara allvarligt skadad uppger polisen.

