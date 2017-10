Skövde: Lastbil och personbil i krock

En lastbil och en personbil kolliderade på eftermiddagen på riksväg 49 nära Våmb väster om Skövde. Vägen vid olycksplatsen stängdes av för trafik under räddningsarbetet uppger polisen. Minst en person uppges ha skadats och förts i ambulans till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.