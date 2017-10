Linköping: Misshandel i Skäggetorp

Polisen i Linköping har sedan i eftermiddags arbetet med ett ärende som är rubricerat som misshandel. Det började med att en skadad man kom in till Universitetssjukhuset i Linköping med stickskador i en arm och i ett ben. Han var inte allvarligt skadad och kunde senare lämna sjukhuset. Mannen är i 35-årsåldern. Personal på US ringde polisen om detta vid kl 14.48. En patrull skickades till sjukhuset för att prata med mannen. Misshandeln ska ha skett vid Fogdegatan i Skäggetorp vid 13-tiden i dag. Enligt den drabbade mannen ska två för honom okända personer ha dykt upp på en moped och slagit honom i huvudet. Det ska ha blivit någon form av handgemäng där han tillfogades stickskadorna, och sedan ska männen ha lämnat platsen. Signalementet är vagt, de ska ha haft röd-svarta hjälmar. Polisen spärrade av en yta vid Fogdegatan och har genomfört en teknisk undersökning på platsen. Avspärrningarna hävdes vid kl 18.22. Orsaken till misshandeln är än så länge oklar. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Brottsrubriceringen kan komma att ändras. Polisen är intresserad av vittnesmål om misshandeln. Den ska alltså ha inträffat nära Fogdegatan vid 13-tiden i dag. Den som har uppgifter om händelsen bör ringa polisen på 114 14.

Both comments and pings are currently closed.