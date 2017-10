Kinda: Viltolycka utanför Rimforsa

En personbil har kolliderat med ett vildsvin på riksväg 23 söder om Rimforsa. Det är inte känt om någon person har kommit till skada vid olyckan men det råder just nu något begränsad framkomlighet vid platsen uppger Trafikverket.

