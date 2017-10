Kungsbacka: Viltolycka utanför Gällinge

En viltolycka har inträffat på Gällingevägen straxt norr om Gällinge utanför Kungsbacka. Enligt uppgifter ska en personbil ha kolliderat med en älg. Om någon person har skadats är ännu inte känt.

