Härryda: Singelolycka

En singelolycka inträffade i natt mellan riksväg 40 och Bårhult straxt utanför Landvetter. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen. Två personer ska ha färdats i fordonet men det är i skrivande stund oklart om någon av dessa skadades.

