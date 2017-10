Ludvika: Godståg med farligt gods spårade ur

Ett godståg spårade i natt ur i Ludvika nära ABB. Enligt uppgifter ska vagnar ligga över spåret och en brand ska ha utbrutit. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska det även vara farligt gods i några av vagnarna. Ambulanser samt räddningstjänst från både Falun samt Borlänge har även skickats till platsen i beredskap. Enligt SOS Alarm ska flera av tågets 36 vagnar spårat ur.

