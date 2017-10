Boxholm: Efterföljande slutade med olycka

Polisen har under förmiddagen haft ett förföljande i trakterna runt Boxholm. Ärendet började med att polisen skulle stoppa en bilist för kontroll vid kl 09.40 på Dalgårdsgatan i Boxholm. Det satt två män i bilen. Patrullen visade tecken till föraren att stanna, men han fortsatte att köra. De körde sedan Västerleden mot riksväg 32 och söderut på 32:an, där hastigheten som mest ska ha uppgått till cirka 190 km/h. Några kilometer söder om Boxholm körde bilisten av riksväg 32 österut, in på skogsvägar, för att sedan vända norrut mot Boxholm igen. En polispatrull följde efter hela vägen, andra patruller fanns på anslutande vägar. Kl 10.26, vid korsningen Söderleden / Frebyvägen förlorade föraren kontrollen på bilen, körde av vägen och krockade med ett träd. Både föraren och passageraren skadades och fördes så småningom till sjukhus med ambulans. De är båda i 40-årsåldern och ska inte vara allvarligt skadade. En polisbil som deltog i förföljandet blev obrukbar efter ett försök att stoppa bilisten på Hjortstigen. Ingen polis skadades i händelsen. Utredningsfasen är ännu i ett tidigt skede. Flera förhör kommer att hållas med de inblandade. Bilen var anmäld stulen och bärgas från platsen. Föraren är i nuläget misstänkt för flera trafikbrott, exakt vilka brottsrubriceringar som blir aktuella är ännu inte fastställt.

