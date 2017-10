Falun: Trafikolycka på E16

Foto Rickard Sjödin / Sjodins-Foto En trafikolycka har inträffat på E16 nära Karlsviksbacken mellan Falun och Borlänge. Enligt de första uppgifterna ska fem personer vara inblandade i olyckan och räddningsenheter är på väg till platsen.

