Trelleborg: Flera skottskadade

Polisen fick ikväll flera samtal om en misstänkt skottlossning inne i centrala Trelleborg. Det är flera personer som är anträffade med bekräftade skottskador. Polisen arbetar med att säkra olika platser för att ambulanser kan komma fram till de skadade. En större polisinsats har påbörjats.

