Järfälla: Person anträffad skottskadad

Polisen kallades vid 20-tiden till Snapphanevägen i Jakobsberg, Järfälla efter uppgifter om att en person skottskadats utomhus. En ung man med befarad skottskada anträffades. Personen ska ha varit vaken och talbar. Platsen har spärrats av i avvaktan på teknisk undersökning. En förundersökning avseende försök till mord inledd

